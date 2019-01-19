На Бали решили ввести туристический налог

Новости мира: Власти Бали приняли решение ввести туристический налог в размере $10, деньги пойдут на развитие программ по охране окружающей среды.

Власти острова Бали приняли решение ввести туристический налог в размере $10. Как сообщают зарубежные СМИ, каким способом будет взиматься плата пока не решено: ее могут добавить либо в стоимость авиабилетов, либо взимать на таможне.

Как сообщил губернатор острова Бали Вайана Костера, полученные деньги намерены направить на развитие программ по охране окружающей среды и культуры.

По словам Костера, таким образом власти получат больше финансовых возможностей для поддержки развития острова Бали. Сообщается, что законопроект был внесен в местный парламент в декабре 2018 года, но пока нет решения по способу взимания платы.

По информации, в 2017 году Бали посетили свыше 5 млн человек. В сентябре власти острова приняли решение ужесточить законодательство для туристов и запретили фотографироваться на фоне храмов.