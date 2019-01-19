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Взрыв на трубопроводе в Мексике унес жизни более 60 человек

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Взрыв на трубопроводе в Мексике унес жизни более 60 человек
16:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Более 60 человек погибли в результате взрыва на трубопроводе в Мексике.

До 66 человек увеличилось количество жертв взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго, сообщил в субботу губернатор штата Омар Файад.

По его словам, еще 76 человек получили ранения и травмы. Состояние некоторых пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Взрыв прогремел в ночь на субботу.

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По предварительным данным, это произошло из-за утечки топлива, вызванной несанкционированными подключениями.

Всего за сутки на мексиканских трубопроводах прогремело два взрыва. Второй раздался в штате Керетаро. В результате этого чрезвычайного происшествия жертв и пострадавших удалось избежать.

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Взрыв, Мексика, Идальго, Омар Файад, Взрыв в Мексике.
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