Пролезли под стеной: 376 нелегалов попали в США из Мексики на этой неделе

Новости мира: За неделю в США через подкоп под “стеной” попали 376 человек, из них 179 - дети.

На этой неделе на территорию США через подкопы под стеной на границе с Мексикой попало 376 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщил в пятницу американский центральный телеканал ABC News со ссылкой на Службу пограничного и таможенного контроля США.

"Самая большая группа беженцев, которая когда-либо пересекала границу США, проникла (на американскую территорию - ред.) через туннели под пограничной стеной недалеко от города Сан-Луис, штат Аризона, добровольно направившись в сторону постов пограничной и таможенной охраны", - отмечается в сообщении.

По официальным данным, на американскую территорию попали 376 человек, из которых 179 - дети. Часть из детей была без родителей. Нарушители вырыли семь подкопов под стальной стеной.

В то же время, сообщается, что общее количество несанкционированных пересечений сократилось с момента пика в 2001 году, когда было арестовано около 1,6 млн человек.