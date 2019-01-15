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Военные США останутся на границе с Мексикой до сентября

Военные США останутся на границе с Мексикой до сентября
10:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Вооруженные силы США продолжат миссию по обеспечению безопасности вдоль границы с Мексикой до конца сентября.

Министерство обороны США объявило, что продлевает до сентября миссию американских военных на южной границе с Мексикой, таким образом общая продолжительность миссии составит почти год.

Об этом информирует агентство Anadolu.

"В ответ на запрос министерства внутренних дел от 27 декабря 2018 года, исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан одобрил продление миссии на южной границе до 30 сентября 2019 года", - говорится в заявлении Пентагона.

Около 5 тысяч военнослужащих, включая подразделения Национальной гвардии, сейчас находятся на границе с Мексикой после развертывания миссии в ответ на просьбу президента Дональда Трампа и министерства внутренних дел в октябре.

В прошлом месяце тогдашний министр обороны Джеймс Маттис продлил срок развертывания войск на границе, который изначально должен был истечь 15 декабря, до конца января.

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Пентагон сначала оценил стоимость миссии в $72 млн, но теперь эта сумма станет значительно выше. В связи с сообщениями о многотысячном "караване мигрантов", следовавшем из стран Центральной Америки через Мексику в США, администрация Дональда Трампа приняла решение привлечь регулярные войска для охраны границы. По действующему законодательству, военные не могут выполнять функций пограничных служб или охраны правопорядка. Поэтому миссия американских военных на южной границе заключается в обустройстве инженерных сооружений и обеспечении охраны пограничных служб, выполняющих свою миссию.

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Мексика, Министерство обороны США, Военные США, Стена с Мексикой.
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