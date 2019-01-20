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Саудовская Аравия и ОАЭ планируют создать совместную криптовалюту

Саудовская Аравия и ОАЭ планируют создать совместную криптовалюту
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: ОАЭ и Саудовская Аравия намерены запустить совместную криптовалюту, она будет предназначена для коммерческих банков и центробанков двух стран.

ОАЭ и Саудовская Аравия объявили о планах создания совместной криптовалюты. Как сообщает издание The National, такое решение было принято на заседании исполкома координационного совета двух стран.

Отмечается, что криптовалюта будет предназначаться исключительно для коммерческих банков и центробанков двух стран.

Ее запустят в экспериментальном режиме для облегчения трансграничных платежей и изучения возможностей блокчейна и влияния криптовалюты на монетарную политику.

Напомним, недавно майнингу криптовалюты исполнилось 10 лет. Загадочная личность по имени Сатоши Накамото добыл первый блок цепочки первой в истории криптовалюты 3 января 2009 года. Так 10 лет назад заработала первая блокчейн сеть Bitcoin. Биткойн был малоизвестным до 2013 года, когда его стоимость впервые превысила 1000 долларов. Однако эта выгода была недолговечной, так как их стоимость через время упала на 80%. Затем в конце 2017 года криптовалюта выросла снова до 18 тысяч долларов за монету. Правда к концу 2018 года стоимость "битков" снова упала, и в настоящее время оценивается в 3800 долларов за штуку.

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Все по теме:

ОАЭ, Саудовская Аравия, Создание, Предназначение, Совместная криптовалюта.
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