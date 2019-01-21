Нападение на миротворцев в Мали: Генсек ООН сделал заявление

Новости мира: Генсек ООН осудил нападение на миротворческую миссию в Мали.

В воскресенье, 20 января, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил нападение на миротворческую миссию ООН в Мали, что повлекло за собой гибель десяти и ранения по меньшей мере двадцати пяти военнослужащих.

Он выразил соболезнования родным погибших и призвал власти Мали и подписантов мирного соглашения найти и как можно быстрее наказать нападавших, говорится в сообщении пресс-службы Генерального секретаря ООН, сообщает корреспондент Укринформа в Нью-Йорке.

"Генеральный секретарь решительно осуждает нападение на лагерь Многопрофильной миссии ООН по стабилизации в Мали утром в Ангельхуце, в регионе Кидал. Десять миротворцев из Чада погибли и по меньшей мере 25 ранены", - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь добавил, что военнослужащие миссии открыли ответный огонь и убили нападавших, количество которых не уточняется. Он выразил глубочайшие соболезнования правительству Чада, поскольку все погибшие военнослужащие были именно из этой страны, а также семьям и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Гутерреш также призвал власти Мали и все вооруженные группы, которые подписали мирное соглашение 2015-го года, применить все возможные рычаги, чтобы найти и как можно быстрее привлечь нападавших к ответственности.

"Нападения на миротворцев ООН могут быть приравнены к военным преступлениям согласно международному праву", - напомнил он.