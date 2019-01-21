Еще один взрыв трубопровода в Латинской Америке: На этот раз досталось Колумбии

Новости мира: В Колумбии взорвали нефтепровод на границе с Эквадором.

Колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol SA сообщила о взрыве на трубопроводе Трансандино, что вызвало утечку нефти близ границы с Эквадором.

Об этом пишет Reuters.

"Во время взрыва, который произошел в субботу, 19 января, никто не пострадал, потому что трубопровод не работал. Пока не установлено, кто ответственен за атаку и когда трубопровод вернут в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Это уже не первый взрыв на трубопроводах компании. Только за прошлый год неизвестные совершили 16 атак на колумбийские нефтепроводы.

Напомним, в мексиканском штате Идальго количество жертв после взрыва на трубопроводе с горючим возросло до 76 человек.