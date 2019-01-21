Скачать
Понедельник, 21.01.2019
Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Филарет озвучил правильное название ПЦУ
Атака на миротворцев ООН в Мали: ЕС выразил соболезнования
Атака на миротворцев ООН в Мали: ЕС выразил соболезнования
Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
Australian Open: Свитолина вышла в четвертьфинал
Продюсер фильмов &quot;Рэмбо&quot;, &quot;Терминатор&quot; и &quot;Судья Дредд&quot; умер на 75-ом году жизни
Продюсер фильмов "Рэмбо", "Терминатор" и "Судья Дредд" умер на 75-ом году жизни

Сильные ливни накрыли Мадагаскар, погибло девять человек

Сильные ливни накрыли Мадагаскар, погибло девять человек
06:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Наводнение на Мадагаскаре, погибли минимум 9 человек.

На Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, погибли девять человек.

Об этом сообщает издание Devdiscourse.

По данным портала, все девять человек утонули в столице островного государства Антананариву. Спасатели сообщили, что тела пятерых погибших были обнаружены в субботу, 19 января, еще четыре жертвы наводнения были найдены в воскресенье, 20 января.

Отмечается, что наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов.

Ранее в результате шторма на Филиппинах погибли по меньшей мере 85 человек. Главными причинами летальных исходов стали оползни, вызванные проливными дождями. По словам представителей региональных служб, только в горном районе Бикол к юго-востоку от Манилы погибли более 100 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Наводнение, Мадагаскар, Ливни, Стихийное бедствие, Антананариву.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина абсолютно реально может быть независимой от каких-либо поставок газа
02 Матч сборной Украины во Львове может не состояться
03 Солист немецкой рок-группы замечен в компании белокурой россиянки
04 Сутки на Донбассе: оккупанты девять раз обстреляли позиции украинских войск
05 Среди пострадавших на горнолыжном курорте Куршевель украинцев нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Доллар и евро упали в цене: курс валют НБУ на 21 января
Доллар и евро упали в цене: курс валют НБУ на 21 января
В Украину возвращаются морозы и снег
В Украину возвращаются морозы и снег
Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии
Израиль нанес удары по иранским объектам в Сирии
Рецепт дня: кокосовые сырники с бананом
Рецепт дня: кокосовые сырники с бананом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь