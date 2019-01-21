Сильные ливни накрыли Мадагаскар, погибло девять человек

Новости мира: Наводнение на Мадагаскаре, погибли минимум 9 человек.

На Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, погибли девять человек.

Об этом сообщает издание Devdiscourse.

По данным портала, все девять человек утонули в столице островного государства Антананариву. Спасатели сообщили, что тела пятерых погибших были обнаружены в субботу, 19 января, еще четыре жертвы наводнения были найдены в воскресенье, 20 января.

Отмечается, что наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов.

Ранее в результате шторма на Филиппинах погибли по меньшей мере 85 человек. Главными причинами летальных исходов стали оползни, вызванные проливными дождями. По словам представителей региональных служб, только в горном районе Бикол к юго-востоку от Манилы погибли более 100 человек.