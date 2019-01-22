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Задержание финдиректора Huawei: США до сих пор не запросили экстрадицию

Задержание финдиректора Huawei: США до сих пор не запросили экстрадицию
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: США до сих пор не обратились к Канаде за экстрадицией финдиректора Huawei.

Американские правоохранители до сих пор не обратились к Канаде с официальным запросом на экстрадицию финансового директора Huawei Менг Ванжу.

Об этом канадскому общественному вещателю CBC News рассказал пресс-секретарь министерства юстиции Канады Ян Маклауд.

"Официальный запрос на экстрадицию (в том числе доказательные документы - ред.) еще не был внесен США", - сказал Маклауд.

Вместе с тем, согласно канадского законодательства, американская сторона должна сделать это до конца месяца.

"Они должны подать запрос до 30 января 2019 года. После этого у Канады будет еще 30 дней на то, чтобы определить, удовлетворять ли его", - пояснил спикер.

В министерстве юстиции США отказались комментировать дело Ванжу, отметив лишь, что действующий шатдаун не повлиял на его производство.

"Мы не имеем других комментариев, кроме того, что нынешняя ситуация не имеет влияния на проведение подготовки", - рассказали в пресс-службе Минюста США.

По словам юристов, которые специализируются на экстрадиции, несоблюдение Штатами установленных сроков производства откроет двери для возможного освобождения Ванжу.

Нидерланды требуют от Китая и Huawei гарантии безопасности

Напомним: в конце прошлого года в аэропорту Ванкувера был задержан финансового директора китайской корпорации Huawei Менг Ванжу, которую в США подозревают в уклонении санкций против Ирана. Это существенно осложнило отношения между официальным Пекином и Оттавой.

С того времени Китай задержал более десятка граждан Канады и изменил приговор еще одному ранее судимому канадцу с 15 лет лишения свободы на смертную казнь.

Добавим также, что уполномоченные органы Канады сейчас изучают то, стоит ли допускать Huawei к конкурсу на создание инфраструктуры 5G из-за опасения, что компания может быть использована Пекином для осуществления шпионской деятельности.

В самой компании неоднократно подчеркивали, что китайские власти не имеет никакого влияния на принятие решений в Huawei.

Ранее компания Huawei была вытеснена с американского рынка, а правительства Австралии и Новой Зеландии запретили ей строить сети 5G.

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Канада, Huawei, Экстрадиция, Менг Ванжу.
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