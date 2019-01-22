Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв увеличилось до 91

Новости мира: Губернатор мексиканского штата Идальго Омар Файяд заявил, что в результате взрыва на трубопроводе погиб 91 человек.

Число погибших в результате взрыва на трубопроводе в центральном мексиканском штате Идальго увеличилось до 91, еще 52 пострадавших остаются в больницах. Об этом сообщил губернатор штата Идальго Омар Файад, передает Reuters.

"Подтверждено, что число погибших возросло до 91. Но окончательное количетсво жертв, вероятно, буде превышать 100 человек", - сказал Файад.

В Мексике начали расследование относительно того, что стало причиной взрыва трубопровода, пишет France.24 со ссылкой на AFP.

Генпрокурор Алехандро Герц заявил, что следователи пытаются определить, кто попал на трубопровод: местные жители или члены одной из криминальных группировок, которые занимаются кражей топлива.

"Возможная небрежность со стороны органов власти, ответственных за газопровод, также является "фундаментальным вопросом" в расследовании, - отметил генпрокурор.

Напомним, в пятницу вечером в Мексике произошел взрыв на трубопроводе рядом с сахарорафинадным заводом Tula. Сначала сообщалось о 20 жертвах. Как считают власти, к катастрофе привела попытка одного из местных жителей откачать бензин из пробоины в трубопроводе в свою канистру. Ранее сообщалось о 85 погибших.