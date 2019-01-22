В Бразилии выпал "дождь" из пауков (Видео)

В бразильском городе Эспириту-ду-Дурадо местных жителей напугал дождь из пауков-арахнидов. Этот город находится в 250 км на северо-восток от Сан-Паулу - самого населенного города в Бразилии. Отмечается, что жители очень испугались тысяч парящих пауков, которые появились в небе над городом. Стоит отметить, что такое "природное" явление в Бразилии не редкость. Однако оно все равно каждый раз шокирует людей, так как большинство из них боятся пауков. По словам профессора Федерального университета Минас-Жерайс Альберто душ Сантуша, подобное явление - это на самом деле охота членистоногих. Они плетут огромную навесную паутину, которая настолько тонкая, что для человеческого глаза практически незаметна. Они перемещаются по этой паутине и охотятся. Поэтому может казаться, будто они парят над землей. Паучий "дождь" происходит из-за жаркого и влажного климата в Бразилии. Ученые предупреждают, что пауки Parawixia bistriata могут укусить человека, но этот укус не страшнее, чем укус обычного муравья, поэтому бояться их не стоит. "Эти бескрылые членистоногие были обнаружены на высоте 4 км над землей, они могут рассеиваться на сотни километров", - рассказали эксперты, отметив, что пауки могут путешествовать на расстояния от нескольких метров до нескольких километров.