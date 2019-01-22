Скачать
Вторник, 22.01.2019

В Бразилии выпал "дождь" из пауков (Видео)

В бразильском городе Эспириту-ду-Дурадо местных жителей напугал дождь из пауков-арахнидов. Этот город находится в 250 км на северо-восток от Сан-Паулу - самого населенного города в Бразилии. Отмечается, что жители очень испугались тысяч парящих пауков, которые появились в небе над городом. Стоит отметить, что такое "природное" явление в Бразилии не редкость. Однако оно все равно каждый раз шокирует людей, так как большинство из них боятся пауков. По словам профессора Федерального университета Минас-Жерайс Альберто душ Сантуша, подобное явление - это на самом деле охота членистоногих. Они плетут огромную навесную паутину, которая настолько тонкая, что для человеческого глаза практически незаметна. Они перемещаются по этой паутине и охотятся. Поэтому может казаться, будто они парят над землей. Паучий "дождь" происходит из-за жаркого и влажного климата в Бразилии. Ученые предупреждают, что пауки Parawixia bistriata могут укусить человека, но этот укус не страшнее, чем укус обычного муравья, поэтому бояться их не стоит. "Эти бескрылые членистоногие были обнаружены на высоте 4 км над землей, они могут рассеиваться на сотни километров", - рассказали эксперты, отметив, что пауки могут путешествовать на расстояния от нескольких метров до нескольких километров.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Бразилия, Пауки, Пауки-арахниды, Эспириту-ду-Дурадо.
14:40 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь