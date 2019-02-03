"Наше место - вместе с народом": Посол Венесуэлы в Ираке перешел на сторону Гуайдо

Новости мира: Венесуэльский посол "от Чавеса" признал Гуайдо президентом.

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Рамирес Веласко признал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны

Об этом он заявил в видеообращении, сообщает венесуэльское издание El Nacional.

"Наше место - вместе с народом, Конституцией и Национальным собранием как единственной законной властью", — подчеркнул Рамирес.

Послом Венесуэлы в Ираке Рамиреса назначил еще президент Уго Чавес, который умер в 2013 году.

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле начались массовые антиправительственные протесты. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.