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"Наше место - вместе с народом": Посол Венесуэлы в Ираке перешел на сторону Гуайдо

&quot;Наше место - вместе с народом&quot;: Посол Венесуэлы в Ираке перешел на сторону Гуайдо
07:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Венесуэльский посол "от Чавеса" признал Гуайдо президентом.

Посол Венесуэлы в Ираке Джонатан Рамирес Веласко признал спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны

Об этом он заявил в видеообращении, сообщает венесуэльское издание El Nacional.

"Наше место - вместе с народом, Конституцией и Национальным собранием как единственной законной властью", — подчеркнул Рамирес.

Послом Венесуэлы в Ираке Рамиреса назначил еще президент Уго Чавес, который умер в 2013 году.

"Нас ждет исторический день": Гуайдо призвал протестующих выйти на улицы 12 февраля

Как сообщалось, 23 января в Венесуэле начались массовые антиправительственные протесты. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

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Ирак, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо, Джонатан Рамирес Веласко.
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