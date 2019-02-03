Мадуро добавил народное ополчение в ряды вооруженных сил Венесуэлы

Новости мира: Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что участники народного ополчения будут включены в ряды вооруженных сил Венесуэлы.

Участники народного ополчения будут включены в ряды вооруженных сил Венесуэлы. Об этом объявил в субботу президент Николас Мадуро.

"Я приказал включить ополченцев в состав наших славных Национальных вооруженных сил Венесуэлы в качестве офицеров и солдат", — написал он в Twitter.

"Если мы хотим мира, мы должны приготовиться его защищать", — добавил он.

Ранее Мадуро объявил о создании более 50 тысяч подразделений народного ополчения в Венесуэле в ближайшие месяцы. По словам главы государства, к маю этого года в стране будет насчитываться 2 млн ополченцев.

Как сообщалось, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал руководство ВС Венесуэлы перейти на сторону оппозиции. Соответствующее сообщение он разместил в субботу на своей странице в сети Twitter. Введение войск США или союзных стран в Венесуэлу не является обязательным и неизбежным фактом, однако Вашингтон продолжает рассматривать все варианты урегулирования ситуации.