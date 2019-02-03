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В Израиле приступили к строительству "умной стены" на границе с сектором Газа

В Израиле приступили к строительству &quot;умной стены&quot; на границе с сектором Газа
17:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Наземное заграждение возводится в завершение комплекса по охране границы с Газой.

Инженерные части Армии обороны Израиля начали возведение надземной "умной стены" на границе с сектором Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Барьер уникален и полностью подходит для сдерживания угроз со стороны сектора Газа, он в максимально возможной мере обеспечит предотвращение проникновения на израильскую территорию", — заявил Эран Офир, глава армейского управления по строительству ограждений, бригадный генерал.

По состоянию на текущий момент, сектор Газа отделен от Израиля забором с камерами наблюдения, сторожевыми вышками и колючей проволокой. В сентябре 2016 года власти Израиля приступили к строительству подземного заграждения вдоль границы с Газой, его глубина залегания составляет несколько десятков метров. Возведение подземных заграждений еще не завершено.

Наземное заграждение возводится в завершение комплекса по охране границы с Газой. Длина новой смарт-стены составит 65 километров. С одной стороны стена соединится с недавно построенным морским заграждением рядом с пляжем Зиким, с другой — c КПП "Керем Шалом".

Стена будет изготовлена из оцинкованной стали, вес всей конструкции достигнет 20 тысяч тонн, ее высота составит 6 метров.

Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа

В начале года Израиль объявил, что строительство морского барьера, предназначенного для предотвращения проникновения ХАМАС с моря, близится к завершению. 200-метровый морской барьер состоит из трех слоев, один из которых расположен ниже уровня моря. Он снабжен сейсмическими детекторами и другими инструментами наблюдения и обнаружения.

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Израиль, ХАМАС, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, Премьер-министр Израиля, Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, Минобороны Израиля, Эран Офир, Умная стена.
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