В Израиле приступили к строительству "умной стены" на границе с сектором Газа

Новости мира: Наземное заграждение возводится в завершение комплекса по охране границы с Газой.

Инженерные части Армии обороны Израиля начали возведение надземной "умной стены" на границе с сектором Газа. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на заявление премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

"Барьер уникален и полностью подходит для сдерживания угроз со стороны сектора Газа, он в максимально возможной мере обеспечит предотвращение проникновения на израильскую территорию", — заявил Эран Офир, глава армейского управления по строительству ограждений, бригадный генерал.

По состоянию на текущий момент, сектор Газа отделен от Израиля забором с камерами наблюдения, сторожевыми вышками и колючей проволокой. В сентябре 2016 года власти Израиля приступили к строительству подземного заграждения вдоль границы с Газой, его глубина залегания составляет несколько десятков метров. Возведение подземных заграждений еще не завершено.

Наземное заграждение возводится в завершение комплекса по охране границы с Газой. Длина новой смарт-стены составит 65 километров. С одной стороны стена соединится с недавно построенным морским заграждением рядом с пляжем Зиким, с другой — c КПП "Керем Шалом".

Стена будет изготовлена из оцинкованной стали, вес всей конструкции достигнет 20 тысяч тонн, ее высота составит 6 метров.

В начале года Израиль объявил, что строительство морского барьера, предназначенного для предотвращения проникновения ХАМАС с моря, близится к завершению. 200-метровый морской барьер состоит из трех слоев, один из которых расположен ниже уровня моря. Он снабжен сейсмическими детекторами и другими инструментами наблюдения и обнаружения.