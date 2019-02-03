Франция признает Гуайдо, но при одном условии

Новости мира: Франция признает временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, если до вечера 3 февраля Николас Мадуро не объявит проведения президентских выборов.

Франция признает временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо, если до вечера воскресенья, 3 февраля, Николас Мадуро не объявит проведения президентских выборов. О такой позиции французского правительства заявила министр по вопросам Европы Натали Луазо, сообщает DW.

"Если до сегодняшнего вечера Мадуро не обязуется организовать выборы президента, Франция будет считать, что Хуан Гуайдо имеет полномочия для их организации, и признает его легитимным временным президентом до проведения выборов", - сказала Луазо.

При этом, предложение действующего президента Венесуэлы Мадуро о проведении в этом году досрочных парламентских выборов она назвала "фарсом".

Вечером 3 февраля истекает срок ультиматума, который ряд европейских стран выдвинул Мадуро для объявления в стране новых президентских выборов. В противном случае они пообещали признать временным президентом Венесуэлы оппозиционного лидера, председателя Национальной ассамблеи Хауна Гуайдо, который 23 января провозгласил себя исполняющим обязанности президента. В этом статусе его сразу признали США.

После того, как на выборах 2015 года оппозиция уверенно выиграла выборы в парламент, президент Мадуро основал альтернативный орган - Конституционную ассамблею, где заседали одни его сторонники. Оппозиция легитимности этого органа не признала. В мае 2018-го Мадуро переизбрался на пост президента, но как оппозиция в Венесуэле, так и власти многих стран не признают легитимности этих выборов.