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Несколько стран ЕС могут признать Гуайдо президентом Венесуэллы

Несколько стран ЕС могут признать Гуайдо президентом Венесуэллы
20:53 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: Семь стран ЕС намерены признать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы.

Семь стран Европейского Союза намерены признать оппозиционного лидера Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы в то время, как 3 февраля истек срок действия ультиматума, выдвинутого ЕС президенту Николасу Мадуро. Он должен был объявить досрочные президентские выборы, в противном случае в ЕС пообещали признать Гуайдо действующим главой государства.

Мадуро отверг требования Германии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Нидерландов и Бельгии, назвав их "дерзкими". 2 февраля, выступая перед своими сторонниками в Каракасе, он заявил: "Я – настоящий президент Венесуэлы".

Гуайдо поддерживают страны Запада и Латинской Америки. Европейский парламент признал лидера венесуэльской оппозиции "единственным законным временным президентом" республики. Президент США поздравил его со вступлением в должность.

Россия в венесуэльском конфликте поддерживает Мадуро. На его легитимности также настаивают Китай, Иран, Мексика, Куба, Турция и Сальвадор.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон 2 февраля призвал военных Венесуэлы перейти на сторону оппозиционного лидера Хуана Гуайдо и прекратить поддержку официального президента Николаса Мадуро.

Он сказал об этом после того, как один из видных генералов Вооруженных сил Венесуэлы поддержал 35-летнего лидера оппозиции, что провозгласил себя временным президентом. В ответ командование ВВС в своем официальном твиттере обвинило генерала в государственной измене.

Мадуро в начале года стал официальным президентом Венесуэлы на второй срок по результатам прошлогодних выборов, которые не признала оппозиция страны и значительная часть мира.

В результате массовых протестов, происходящих в стране, за последнюю неделю погибли по меньшей мере 35 человек.

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Мадуро, который пришел к власти 2013 года, после смерти Уго Чавеса, критиковали за нарушение прав человека и его подход к экономике страны.

В 2018 году экономическое положение Венесуэлы продолжало ухудшаться: показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов в год. В большинстве городов наблюдается недостаток товаров повседневного пользования, миллионы людей уехали из страны в поисках работы.

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Германия, Испания, Португалия, ЕС, Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Николас Мадуро, Венесуэлла, Хуан Гуайдо, Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо.
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