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Трамп не исключает того, что введет войска в Венесуэллу

Трамп не исключает того, что введет войска в Венесуэллу
20:05 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: За последнее время в Венесуэле "произошло очень много ужасных вещей" под руководством Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение вооруженного контингента США в Венесуэлу на фоне массовых протестов в стране и борьбы за демократию остается среди возможных вариантов. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News, которое вышло в воскресенье.

"Я не хочу этого говорить, но обычно это то, что рассматривается среди вариантов", - сказал Трамп отвечая на вопрос ведущей о том, что бы заставило США ввести вооруженный контингент в Венесуэлу.

Глава Белого дома также подтвердил, что предыдущий глава режима в Венесуэле Николас Мадуро хотел встретиться с ним еще до начала протестов в южноамериканской стране, однако президент США отказал в переговорах. "Там есть молодой и энергичный джентльмен (временный президент Хуан Гуайдо - ред.)" - уточнил Трамп.

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Он подчеркнул, что за последнее время в Венесуэле "произошло очень много ужасных вещей" под руководством Мадуро.

"Это была самая богатая страна среди всех стран в той части мира, которая является очень важной. А теперь мы видим там бедность, мы видим мучения, мы видим преступления", - отметил президент США.

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Венесуэла, Президент США, Дональд Трамп, Президент США Дональд Трамп.
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