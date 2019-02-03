Трамп не исключает того, что введет войска в Венесуэллу

Новости мира: За последнее время в Венесуэле "произошло очень много ужасных вещей" под руководством Мадуро.

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение вооруженного контингента США в Венесуэлу на фоне массовых протестов в стране и борьбы за демократию остается среди возможных вариантов. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS News, которое вышло в воскресенье.

"Я не хочу этого говорить, но обычно это то, что рассматривается среди вариантов", - сказал Трамп отвечая на вопрос ведущей о том, что бы заставило США ввести вооруженный контингент в Венесуэлу.

Глава Белого дома также подтвердил, что предыдущий глава режима в Венесуэле Николас Мадуро хотел встретиться с ним еще до начала протестов в южноамериканской стране, однако президент США отказал в переговорах. "Там есть молодой и энергичный джентльмен (временный президент Хуан Гуайдо - ред.)" - уточнил Трамп.

Он подчеркнул, что за последнее время в Венесуэле "произошло очень много ужасных вещей" под руководством Мадуро.

"Это была самая богатая страна среди всех стран в той части мира, которая является очень важной. А теперь мы видим там бедность, мы видим мучения, мы видим преступления", - отметил президент США.