Президент Венесуэлы заявил о возможности гражданской войны

Новости мира: Мадуро заявил, что он готов защищать свою страну и не сдаст Венесуэлу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает вероятности перехода нынешнего политического кризиса в гражданскую войну.

"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", – заявил он в интервью, вышедшем в эфир 3 февраля на испанском телеканале La Sexta.

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", добавил он.

Президент США Дональд Трамп в распространенном 3 февраля интервью заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как один из вариантов действий против режима президента Николаса Мадуро.

В январе несколько государств во главе с США признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.