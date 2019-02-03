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Президент Венесуэлы заявил о возможности гражданской войны

Президент Венесуэлы заявил о возможности гражданской войны
21:15 Вс, 3 Февраль 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Мадуро заявил, что он готов защищать свою страну и не сдаст Венесуэлу.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает вероятности перехода нынешнего политического кризиса в гражданскую войну. 

"Все зависит от градуса безумия и агрессивности северной империи и ее западных союзников", – заявил он в интервью, вышедшем в эфир 3 февраля на испанском телеканале La Sexta.

По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", добавил он.

Президент США Дональд Трамп в распространенном 3 февраля интервью заявил, что Вашингтон рассматривает военную интервенцию в Венесуэлу как один из вариантов действий против режима президента Николаса Мадуро.

Трамп не исключает того, что введет войска в Венесуэллу

В январе несколько государств во главе с США признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

 

 

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Венесуэла, Николас Мадуро, Президент Венесуэлы.
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