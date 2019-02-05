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Вторник, 05.02.2019
Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
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Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
00:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Госдеп США приветствует решение европейских стран о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Соединенные Штаты приветствовали официальное признание другими странами Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы и призвали других международных игроков присоединиться к этой позиции.

На этом отметил в понедельник в официальном заявлении государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства о признании Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - подчеркнул Помпео.

Глава американской дипломатии также выразил позитивную оценку резолюции Европарламента от 31 января о признании Гуайдо. "Они присоединяются к Соединенным Штатам, и уже более 23 других стран признали Хуана Гуайдо как временного президента согласно конституции Венесуэлы", - заметил государственный секретарь.

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В то же время, руководитель Госдепартамента США призвал все страны, включая страны-члены ЕС, поддержать венесуэльский народ, признав Гуайдо и поддержав усилия Национальной ассамблеи (парламента страны) восстановить конституционную демократию.

Помпео также обратился к военным Венесуэлы защитить закон и граждан своей страны. "Мы повторяем свой призыв к венесуэльским военным и силам безопасности, чтобы они поддержали конституцию своей страны и защитили всех граждан Венесуэлы, в том числе временного президента Гуайдо и его семью, а также граждан США и других стран в Венесуэле", - отметили в Государственном департаменте США.

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Венесуэла, Госдеп США, Майк Помпео, Хуан Гуайдо.
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