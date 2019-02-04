Киев озвучил позицию по Венесуэле

Новости Украины: Украина призывает предотвратить разрешение политического кризиса в Венесуэле силовыми методами провести демократические выборы.

Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Об этом говорится в ответе пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко для СМИ относительно политического кризиса в Венесуэле, передает УНН.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единого демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - говорится в комментарии.

Так, в МИД отметили, что Украина призывает делать все возможное для предотвращения силовым методам решения политического кризиса и, как следствие, противодействия экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа.

Напомним, Меркель признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы и ожидает, что в Венесуэле скоро состоятся новые выборы

Ранее президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Дании, Латвии и Великобритании заявили о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента этой страны.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главыгосударства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.