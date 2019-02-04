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Еще одна страна ЕС признала Гуайдо президентом Венесуэлы

Еще одна страна ЕС признала Гуайдо президентом Венесуэлы
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Ангела Меркель признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы и ожидает, что в Венесуэле скоро состоятся новые выборы.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о признании Германией оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Как сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на агентство dpa, соответствующее заявление Меркель сделала в ходе визита в Японию.

"До вчера не было объявлено о проведении новых свободных выборов. А потому сейчас Гуайдо является лицом, с которым мы об этом будем разговаривать и от которого мы ожидаем, что он быстрее инициирует избирательный процесс", - указала канцлер.

По ее словам, с точки зрения Берлина и многих европейских партнеров Гуайдо является "легитимным временным президентом" для выполнения этого задания.

Ранее президент Франции, руководители правительств Испании и Австрии, министры иностранных дел Дании, Латвии и Великобритании заявили о признании лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным исполняющим обязанности президента этой страны.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.

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Все по теме:

Германия, ЕС, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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