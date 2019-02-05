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Канада не планирует военное вторжение в Венесуэлу

Канада не планирует военное вторжение в Венесуэлу
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Фриланд уверила, что Канада не рассматривает ввод войск в Венесуэлу.

Правительство Канады не рассматривает возможности введения войск в Венесуэлу с целью урегулирования кризиса в стране.

Об этом заявила в Оттаве министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает корреспондент Укринформа.

"Могу подтвердить, что Канада не рассматривает военного вторжения в Венесуэлу", - сказала Фриланд.

Она напомнила, что в принятом членами "Лимской группы" документе относительно Венесуэлы акцентируется на отказе от применения военной силы против Каракаса.

Добавим, что министр обороны Канады Харджит Саджан на прошлой неделе тоже заявил, что говорить о введении в Венесуэлу иностранных войск "пока рано".

Напомним, в понедельник в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой "Лимской группы", в которую входят государства Западного полушария, заинтересованы в мирном разрешении кризиса в Венесуэле. Его участники подтвердили поддержку Хуана Гуайдо как временного президента страны.

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Канада, Христя Фриланд, Внесуэла, Лимская группа.
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