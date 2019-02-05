Венесуэльский кризис: "Лимская группа" подтвердила полную поддержку Гуайдо

Новости мира: "Лимская группа" поддержала Гуайдо как временного президента Венесуэлы.

Международному сообществу следует усилить поддержку жителей Венесуэлы в их борьбе против диктатуры.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд по завершении встречи так называемой "Лимской группы" в Оттаве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы все обязаны поддерживать венесуэльцев в их борьбе за освобождение от диктатуры Мадуро. Никого нельзя лишать демократии и прав человека. Пришло время усилить нашу решимость и твердо встать за народ Венесуэлы", - сказала Фриланд.

В ее ведомстве добавили, что во время встречи министры иностранных дел 12 стран Северной и Южной Америки "подтвердили полную поддержку Хуана Гуайдо как временного президента Венесуэлы и призывали к немедленному проведению свободных и честных выборов". "Главы МИД также осудили серьезные и неоднократные нарушения прав человека, совершенные диктатурой Мадуро", - рассказали во внешнеполитическом ведомстве Канады.

Члены "Лимской группы" также "снова акцентировали на глубоком беспокойстве в связи с серьезным кризисом, перед которым оказался венесуэльцы и соседние страны". "Международное сообщество поддерживает народ Венесуэлы в его стремлении к демократии и правам человека", - подытожили в Фриланд.

Напомним: в "Лимскую группу" входят Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу, Гайана и Сент-Люсия. Однако, представители Мексики и Гайаны отсутствовали на встрече в Оттаве из-за расхождения во взглядах с другими членами.