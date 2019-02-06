Канада выделит более $13 млн на поддержание стабильности на Ближнем Востоке

Новости мира: Канада даст $13 миллионов на противодействие пропаганде терроризма на Ближнем Востоке

Канада выделит более $13 миллионов на борьбу с террористической пропагандой и поддержание стабильности на Ближнем Востоке.

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает корреспондент Укринформа.

"Министр иностранных дел Канады объявила о выделении более $13 миллионов на предотвращение и противодействие террористическим угрозам и насильственном экстремизму, препятствование экстремистской пропаганде, установление ответственности для военных преступников, а также повышение безопасности и стабильности в регионе", - рассказали в МИД.

В ведомстве добавили, что Христя Фриланд присоединится к встрече глав МИД стран-участниц международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, который пройдет в среду в Вашингтоне.

"Канада гордится своим вкладом в Международной коалиции по противодействию ИГИЛ, в том числе военной помощью и поддержкой стабильности в регионе. В то время, как площадь контролируемой ИГИЛ территории уменьшается, членам коалиции становится еще важнее встречаться и обсуждать, как обеспечить полную победу над ИГИЛ. Мы также должны удостовериться, что ответственные за массовые преступления предстанут перед правосудием", - сказала Фриланд.

В январе Канада объявила об отзыве с Ближнего Востока одного своего воздушного дозаправщика. Несмотря на это, Канада до сих пор выполняет существенную роль в борьбе с ИГИЛ, предоставив международной коалиции два транспортных самолета "Hercules", медицинский персонал, более 250 инструкторов и десятки спецназовцев.