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Канада выступила за мирную передачу власти в Венесуэле

Канада выступила за мирную передачу власти в Венесуэле
22:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канада не поддерживает военное вторжение в Венесуэлу и выступает за дипломатические меры.

Канада выступает против иностранного военного вторжения в Венесуэлу.

Об этом в эфире телеканала СВС рассказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает корреспондент.

"Канада четко заявляет, что этот процесс (передачи власти - ред.) должен возглавляться народом Венесуэлы и быть мирным. Мы убеждены, что выходом является дипломатические и политические меры, поэтому Канада не поддерживает военное вторжение", - сказала Фриланд.

По ее убеждению, венесуэльцы должны сами продемонстрировать желание вернуть свою страну на демократический путь развития.

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"Народу Венесуэлы следует проявить мужество - что он уже сделал - чтобы восстановить демократию в собственном государстве в соответствии с Коституции", - подчеркнула глава МИД Канады.

В понедельник в Оттаве прошло внеочередное заседание так называемой лимской группы, в которую входят государства Западного полушария, заинтересованные в мирном разрешении кризиса в Венесуэле. Его участники подтвердили поддержку Хуана Гуайдо как временного президента страны, однако выступили против применения силы.

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Канада, Венесуэла, МИД Канады, Христя Фриланд, СВС.
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