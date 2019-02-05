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Канада планирует ужесточить санкции против Венесуэлы

Канада планирует ужесточить санкции против Венесуэлы
08:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Оттава не рассматривает возможности введения войск в Венесуэлу с целью урегулирования кризиса в стране.

Список канадских санкций против руководства Венесуэлы может расшириться.

Об этом в интервью телеканалу СВС рассказала министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

“Канада на ранних этапах применила санкции против представителей режима Мадуро. Мы использовали “акт Магнитского” для введения персональных ограничительных мер и постоянно присматриваемся к этому”, - ответила Фриланд на вопрос о возможности расширения канадских санкций против Венесуэлы.

Она добавила, что другие страны так называемой “Лимской группы”, в которую входят 14 государств Северной и Южной Америк, тоже хотят последовать канадскому примеру. “Наши партнеры по “Лимской группе” были заинтересованы в канадском подходе и в том, чтобы, возможно, повторить некоторые наши шаги”, - отметила глава канадского МИД.

Канада не планирует военное вторжение в Венесуэлу

По ее словам, Канада “на постоянной основе пересматривает свою позицию по санкциям”.

Отметим, что в настоящее время канадские санкции распространяются на 54 сторонника режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Последний раз этот перечень расширялся в конце мая прошлого года. Размещенные на территории Канады счета и недвижимость лиц, попавших под действие санкций, заморожены, а канадцам запрещено предоставлять им любые финансовые и связанные с ними услуги.

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Канада, Венесуэла, Христя Фриланд, Кризис в Венесуэле.
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