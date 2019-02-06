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Новая Зеландия потерпает от лесных пожаров

Новая Зеландия потерпает от лесных пожаров
09:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: На Южном острове Новой Зеландии набирает силу лесной пожар.

Новая Зеландия страдает от лесных пожаров. Об этом сообщает Reuters.

“Пожар, начавшийся в долине Пейджин в городе Нельсон во вторник, ночью вдвое увеличился в размере и распространился на площадь в 1870 га”, - говорится в материале.

В результате природного катаклизма были эвакуированы более 100 домов, людей разместили в центрах гражданской обороны.

Огонь уже уничтожил несколько зданий, однако информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

“Власть объявила чрезвычайное положение гражданской обороны в регионе Нельсон-Тасман”, - пишет Reuters.

Отмечается, что сильные ветры раздувают огонь и пожарным трудно добраться ко всем зонам в лесу.

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“По официальной информации, ночью взять огонь под контроль пытались 12 пожарных бригад, 10 вертолетов и два самолета. Пожарные утверждают: на то, чтобы потушить огонь, может уйти до четырех дней”, - утверждает агентство.

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Пожары, Новая Зеландия, Лесные пожары, Пейджин.
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