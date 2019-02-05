В Париже масштабный пожар в жилом доме: много погибших

Новости мира: Семь человек погибли, несколько десятков получили травмы в результате пожара в здании в богатом районе Парижа в понедельник вечером.

Жертвами пожара во французской столице стали семь человек, 27 человек, включая трех пожарных, травмированы, сообщают во вторник местные СМИ со ссылками на власти.

В то же время, как заявил журналистам представитель пожарного ведомства Парижа, "число погибших может увеличиться в связи с тем, что огнем еще охвачены 7-й и 8-й этажи здания".

Пожар возник в восьмиэтажном здании в респектабельном 16-м округе города. Жители близлежащих домов эвакуированы.

Некоторые из пострадавших жителей дома перебрались в соседние здания через крышу, спасаясь от дыма и пламени.

Около 200 пожарных работают на месте происшествия утром вторника, борясь с огнем и оказывая помощь пострадавшим. Причина пожара пока неизвестна.

Напомним, в центре Москвы в так называемом "звездном доме" произошел масштабный пожар.

Как сообщается, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. По данным Mash, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.