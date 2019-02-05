В Париже масштабный пожар в жилом доме: много погибших

Жертвами пожара во французской столице стали семь человек, 27 человек, включая трех пожарных, травмированы, сообщают во вторник местные СМИ со ссылками на власти.
В то же время, как заявил журналистам представитель пожарного ведомства Парижа, "число погибших может увеличиться в связи с тем, что огнем еще охвачены 7-й и 8-й этажи здания".
À 6h le feu continue de brûler rue Erlanger. #Paris #incendie @LCI pic.twitter.com/YXG25pPSum
— Florian Litzler (@FlorianLitzler) 5 февраля 2019 г.
Пожар возник в восьмиэтажном здании в респектабельном 16-м округе города. Жители близлежащих домов эвакуированы.
Некоторые из пострадавших жителей дома перебрались в соседние здания через крышу, спасаясь от дыма и пламени.
Около 200 пожарных работают на месте происшествия утром вторника, борясь с огнем и оказывая помощь пострадавшим. Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, в центре Москвы в так называемом "звездном доме" произошел масштабный пожар.
Как сообщается, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. По данным Mash, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.