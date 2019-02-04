Масштабный пожар в центре Москвы: количество погибших возросло до восьми

В центре Москвы произошел пожар в доме, где живут знаменитости, погибли восемь человек.

В центре Москвы в так называемом "звездном доме" произошел масштабный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщается, в доме находятся квартиры актрисы Ингерборге Дапкунайте, художника Никаса Сафронова и оперной певицы Любови Казарновской. По данным Mash, пожар начался в квартире дочери музыканта Юрия Башмета. Женщина не пострадала.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования., что при пожаре, возникшем в ночь на понедельник, погибло восемь человек.

"Найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв пожара возросло до восьми человек", - сказал источник.

Среди восьми жертв пожара в жилом доме на Никитском бульваре двое детей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией в понедельник.

"Среди погибших - двое детей. Кроме того, не опознана личность одного мужчины, погибшего при пожаре", - сказал собеседник агентства.

Пожар произошел в ночь на понедельник в доме 12 на Никитском бульваре. Его площадь, по данным МЧС, составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

Столичный главк СК в связи с трагедией расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, горевший семиэтажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки – около 18,5 тыс. кв. метров.

Напомним, в Калужской области около 9 часов утра перевернулся автобус, следовавший по маршруту "Смоленск-Калуга", перевозивший детей.