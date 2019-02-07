Французские истребители разбомбили колону грузовиков, вторгшихся в Чад из Ливии

Новости мира: Франция нанесла авиаудары по боевикам в Чаде.

Французская авиация нанесла удар по автомобильному конвою боевиков на севере Чада.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Вооруженных сил Франции.

Отмечается, что авиаудар уничтожил около 20 грузовиков, которые двигались с территории Ливии.

"Удары истребителями "Мираж" были осуществлены в ответ на запрос о помощи, поданный суверенным государством, и были выполнены в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в материале.

Согласно заявлению ВС Франции, всего с юга Ливии в Чад прорвалось около 50 грузовиков, которые преодолели 400 км по территории Чада.

"Вторжение этой вооруженной колонны вглубь территории Чада было направлено на дестабилизацию государства", - говорится в заявлении военных.

Reuters напоминает, что первые авиаудары по боевикам в Чаде Франция нанесла еще в воскресенье, а сегодня их продолжила.

"Удары, которые начались в воскресенье, были осуществлены на фоне того, что повстанцы в Чаде активировали свою деятельность на юге Ливии еще в прошлом году пообещав свергнуть президента Чада Идриса Деби", - утверждается в статье.