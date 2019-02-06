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Крах ДРСМД: Франция отработала ядерный удар

Крах ДРСМД: Франция отработала ядерный удар
00:25 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Франция провела симуляцию сдерживающего ядерного удара.

Военно-воздушные силы Франции провели редкую симуляцию миссии по ядерному сдерживанию, после того как США объявили о планах выйти Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщает Reuters.

11-часовая миссия включала дозаправку, проверку всех фаз миссии атаки с применением многоцелевого истребителя четвертого поколения Rafale.

"Эти реальные удары запланированы в системе вооружений. Они проводятся через достаточно регулярные промежутки времени, но остаются редкими, так как запускается настоящая ракета без боеголовки", - заявил спикер ВВС Франции полковник Сирил Дювивье.

Французские военные не сообщили, когда проводилась миссия и как часто вообще проходят такие симуляции.

У Путина придумали, что будут делать после выхода РФ из ДРСМД

Франция ежегодно тратит около 3,5 млрд евро на поддержку своего ядерного арсенала, который состоит из 300 ракет.

Напомним, 2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору о РСМД и начали процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев.

Вашингтон хочет, чтобы Россия уничтожили все свои системы 9M729, вернувшись к полному соблюдению документа.

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Все по теме:

Франция, Учения, Ядерное оружие, ДРСМД, Сирил Дювивье.
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