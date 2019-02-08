Страница посольства Венесуэлы в Мексике подверглась хакерской атаке

Новости мира: В Мексике хакеры атаковали сайт посольства Венесуэлы.

Сайт посольства Венесуэлы в Бразилии в четверг подвергся хакерской атаке, сообщает латиноамериканский телеканал Телесур. По его данным, дипмиссия подтвердила лояльность правительству президента Николаса Мадуро.

В частности, на странице венесуэльского посольства в Мексике появилась информация о том, что посол Венесуэлы в Мехико и дипломатический корпус якобы признали лидера венесуэльской оппозиции Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Напоминаем, инфляция в Венесуэле в январе текущего года составила порядка 2,7 миллиона процентов по сравнению этим же месяцем 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter депутата Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Анхеля Альварадо.