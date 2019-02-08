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Бывшего президента Мальдивских островов обвинили в коррупции

Бывшего президента Мальдивских островов обвинили в коррупции
05:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Экс-президента Мальдивских островов Абдуллу Ямина обвинили в коррупции, отмывании денег и хищении.

Полиция обвинила бывшего президента Мальдивских островов Абдуллу Ямина в коррупции, отмывании денег и хищении. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на местные СМИ.

"Абдулла Ямин, бывший президент Мальдивских островов, был обвинен в коррупции, отмывании денег и хищении", - говорится в сообщении.

Полиция Мальдив подала иск против Ямина в Генеральную прокуратуру страны. Кроме обвинений в коррупционной деятельности и отмывании денег экс-президента также обвиняют в даче ложных показаний полиции.

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В начале февраля администрация действующего президента Мальдивских островов попросила всех граждан страны сообщать информацию о коррупционных действиях и злоупотреблениях властью, совершенных членами предыдущего правительства во времена Ямина.

Расследование против бывшего президента началось после того, как в государственные следственные органы попал отчет о незаконных финоперациях Ямина, когда он был президентом в период с 2013 по 2018 год.

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Коррупция, Экс-президент, Мальдивские острова, Абдулла Ямин.
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