В Одессе во время получения взятки задержан начальник ж/д возкала

Новости Украины: В Одессе задержали начальника железнодорожного вокзала Олега Сироту, по подозрению в взяточничестве.

В Одессе по подозрению в получении взятки задержали начальника железнодорожного вокзала Олега Сироту, сообщают правоохранительные органы.

"Руководителя взяли вечером 7 февраля прямо в здании вокзала, который сейчас оцеплен полицией. Внутри ведутся следственные действия", – говорится в сообщении на сайте издания в четверг вечером.

"Он систематически вымогал и брал по $200-300 у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление защиты экономики и следствие ГУНП", - цитирует заявление правоохранителей "Думская".

О.Сирота занимал должность главы Малиновской райадминистрации Одессы при мэре Южной Пальмиры Эдуарде Гурвице. При Алексее Костусеве О.Сирота некоторое время возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья.