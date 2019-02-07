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Страшная находка: в Одессе в съемной квартире нашли мертвыми трех мужчин

Страшная находка: в Одессе в съемной квартире нашли мертвыми трех мужчин
18:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: из открытых источников

Новости Украины: В квартире в центре Одессы обнаружены мертвыми трое молодых мужчин.

В центре Одессы в съемной квартире по адресу Малая Арнаутская, 11, обнаружили тела троих молодых людей - 1989, 1994 и 2000 годов рождения. 

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, квартира сдавалась в аренду одному из погибших. Как предполагается, еще двое пришли к нему в гости. Накануне вечером владелица жилья обратилась в полицию с заявлением о том, что квартирант не открывает и на телефонные звонки не отвечает. Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, после вскрытия двери обнаружили в кухне тела.

Все трое погибших – граждане Украины. Как отметили в главке, по предварительным заключениям судебных экспертов, смерть наступила в результате отравления неизвестным веществом.

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Сейчас Приморским отделом полиции расследуется уголовное производство, начатое по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось, 28 января на улице Рабочей 15-летняя девочка упала с балкона многоэтажного дома и разбилась.

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Одесса, Полиция, Происшествие, Умышленное убийство.
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