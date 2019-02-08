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Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек

Количество жертв от прорыва дамбы в Бразилии возросло почти до 160 человек
06:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Количество погибших от прорыва дамбы в Бразилии возросло до 157 человек.

Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 157 человек. Об этом сообщила в четверг на своем сайте газета "Фолья ди Сан-Паулу" со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где случилась трагедия.

Личности 134 жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 182 человека.

Разрушений на дамбе крымского "Титана" не было обнаружено

Напомним,  прорыв дамбы в районе Белу-Оризонти (штат Минас-Жерайс) произошел 25 января. В результате катастрофы более 24 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.

Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, заявляет, что пожертвует 100 000 долларов семьям погибших.

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Бразилия, Катастрофа, Трагедия, Прорыв дамбы.
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