Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ

Новости мира: Государственная нефтяная компания Венесуэлы переводят свои счета в российский Газпромбанк.

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский Газпромбанк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском Газпромбанке.

Венесуэльская нефтекомпания, как утверждают источники, оказывает давление на своих иностранных партнеров, чтобы они определились с тем, будут ли они продолжать участие в проектах. Иностанными партнерами PDVSA являются норвежская компания Equinor ASA, французская Total и американская Chevron.

"Мы хотели бы официально сообщить о новых инструкциях по осуществлению платежей в долларах США или евро", — говорится в письме, подписанном вице-президентом PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинталом.