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Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ

Венесуэльская нефтекомпания переводит свои счета в банк РФ
06:36 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости мира: Государственная нефтяная компания Венесуэлы переводят свои счета в российский Газпромбанк.

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA переводит свои счета в российский Газпромбанк. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания PDVSA разослала своим клиентам уведомление о том, что выручка от продаж будет должна начисляться на счет, который она открыла в российском Газпромбанке.

Венесуэльская нефтекомпания, как утверждают источники, оказывает давление на своих иностранных партнеров, чтобы они определились с тем, будут ли они продолжать участие в проектах. Иностанными партнерами PDVSA являются норвежская компания Equinor ASA, французская Total и американская Chevron.

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"Мы хотели бы официально сообщить о новых инструкциях по осуществлению платежей в долларах США или евро", — говорится в письме, подписанном вице-президентом PDVSA по финансовым вопросам Фернандо де Куинталом.

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Газпромбанк, Нефтяники, Нефтекомпания, Венесула.
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