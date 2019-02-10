Полковник Венесуэлы поддержал лидера оппозиции Гуайдо

Действующий полковник армии Венесуэлы Рубен Паc Хименес поддержал лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который объявил себя временным исполняющим обязанности президента страны. Об этом пишет AFP.
"Девяносто процентов из нас в вооруженных силах действительно несчастны, - сказал полковник Рубен Пас Хименес.
Нас используют для удержания власти", - заявил он. Он призвал своих соратников помочь пропустить гуманитарную помощь в Венесуэлу. Груз американской помощи в настоящее время находится на границе в Колумбии, поскольку президент Николас Мадуро решил не пускать в страну гуманитарную помощь, назвав ее предтечей вторжения США.
Напоминаем, Соединенные Штаты поддерживают прямые связи с венесуэльскими военными, убеждая их отказаться от поддержки Николаса Мадуро.