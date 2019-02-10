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Биньямин Нетаньяху отказывается принимать участие в Мюнхенской конференции

Биньямин Нетаньяху отказывается принимать участие в Мюнхенской конференции
22:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: О причинах отказа не сообщается.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался принимать участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом в воскресенье, 10 февраля, заявил пресс-секретарь конференции, сообщает DW.

По словам представителя конференции, отказ со стороны главы израильского правительства было сделано более недели назад - вскоре после того, как председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер объявил об участии Нетаньяху. О причинах отказа представитель конференции не сообщил.

В то же время пресс-секретарь Нетаньяху заявил, что израильская сторона никогда официально не заявляла об участии их премьера в Мюнхенской конференции. Вместо этого в офисе Нетаньяху неделю назад заявили, что премьер 13-14 февраля примет участие в конференции, посвященной ситуации на Ближнем Востоке, что состоится в Варшаве.

Как отмечается в сообщении, Нетаньяху - еще один гость-чиновник, который отказался принимать участие в Мюнхенской конференции. 7 февраля президент Франции Эммануэль Макрона также отказался ехать на конференцию. В Елисейском дворце объяснили отказ тем, что Макрон хочет сконцентрироваться на диалоге с гражданами на фоне протестов "желтых жилетов" и отменил вообще все зарубежные поездки на ближайшее время.

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Как сообщалось, организаторы Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 15-17 февраля, ожидают в этом году рекордное количество участников-чиновников. Среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет 40 глав государств и правительств и 100 министров.

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Биньямин Нетаньяху, Премьер-министр Израиля, Вольфганг Ишингер, Мюнхенская конференция по безопасности, Эммануэль Макрон.
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