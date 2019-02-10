Протесты в Болгарии: активисты требуют отставки действующего президента

Новости мира: Участники акции требовали отставки главы государства "за его пророссийскую позицию".

В воскресенье, 10 февраля, перед зданием администрации президента Болгарии Румена Радева прошла акция протеста, участники которой требовали отставки главы государства "за его пророссийскую позицию". Об этом сообщает собственный корреспондент.

В частности, участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики.

По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети.

Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.

Как сообщалось, ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле, заявив, что для мирного урегулирования конфликта необходим диалог между властью и оппозицией.

Правительство Болгарии, со своей стороны, признало Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.