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Протесты в Болгарии: активисты требуют отставки действующего президента

Протесты в Болгарии: активисты требуют отставки действующего президента
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Участники акции требовали отставки главы государства "за его пророссийскую позицию".

В воскресенье, 10 февраля, перед зданием администрации президента Болгарии Румена Радева прошла акция протеста, участники которой требовали отставки главы государства "за его пророссийскую позицию". Об этом сообщает собственный корреспондент.

В частности, участники акции протеста требовали отставки Радева за его позицию по Венесуэле и пророссийскую направленность президентской политики.

По словам манифестантов, акция была организована через социальные сети.

Пока никто из болгарских политиков не взял на себя ответственность за организацию акции.

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Как сообщалось, ранее президент Болгарии Румен Радев призвал правительство воздержаться от поддержки какой-либо из сторон конфликта в Венесуэле, заявив, что для мирного урегулирования конфликта необходим диалог между властью и оппозицией.

Правительство Болгарии, со своей стороны, признало Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

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Акция протеста, Болгария, Венесуэла, Румен Радев.
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