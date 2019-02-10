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В Болгарии проверят информацию об отравлении "Новичком" бизнесмена

В Болгарии проверят информацию об отравлении &quot;Новичком&quot; бизнесмена
08:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Болгарии пройдут слушания после появившейся информации об отравлении "Новичком" болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева.

Комиссия по контролю за деятельностью спецслужб Народного собрания Болгарии проведет слушания в связи с обнародованной информацией об отравлении "Новичком" (весной 2015 года) болгарского бизнесмена Емилияна Гебрева. Как проинформировал председатель парламентской фракции партии ГЕРБ (Граждане за европейское развитие Болгарии) Цветан Цветанов, слушания пройдут в четверг, 14 февраля.

"Надеюсь, что болгарские, британские и европейские правоохранительные структуры активно работают в рамках расследования этого случая", - сообщил Цветанов.

Ранее британское издание The Insider и група Bellingcat обнародовали информацию о том, что болгарский бизнесмен Емилиян Гебрев был отравлен "Новичком" весной 2015 года.

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Предположительно, к этому причастен гражданин России Сергей Федотов, который находился в Болгарии в конце апреля 2015 года, когда Гебрев был госпитализирован с симптомами отравления "Новичком". После госпитализации Гебрева Федотов спешно покинул территорию Болгарии, вернувшись в Москву. Емилиян Гебрев – известный в Болгарии бизнесмен, собственник компании "Дунарит" и одного из оружейных заводов. Сам Гебрев считает, что был отравлен из-за интереса России к его оружейному заводу.

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Болгария, Отравление, Новичок, Слушания, Болгарский бизнесмен, Емилиян Гебрев.
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