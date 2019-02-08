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"Новичок" в Болгарии: в Кремле ответили на обвинения Bellingcat

&quot;Новичок&quot; в Болгарии: в Кремле ответили на обвинения Bellingcat
12:59 Сегодня Телеграф УНИАН

В Кремле заявили, что не знают правда или нет сообщение Bellingcat об отравлении «Новичком» поставщика оружия в Украину.

Кремле заявили, что не знают правда или нет сообщение Bellingcat об отравлении «Новчиком» в 2015 году в Болгарии поставщика оружия в Украину и связи этого случая с делом Скрипалей.

Как передает корреспондент в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на просьбу прокомментировать расследование о третьем участнике покушения на Скрипалей, который якобы связан с отравлением ядом «Новичок» в Болгарии весной 2015 года.

«Мы видели сообщения на этот счет. Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным употребление некоего боевого отравляющего вещества в Европе? Почему об этом узнали только сейчас? Мы не знаем, насколько это соответствует действительности, соответствует ли это действительности вообще. Мы не знаем, на чем основывались составители вот этого доклада, этой информации. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они, и вообще правда ли это все», - сказал Песков.

В деле об отравлении Скрипалей обнаружился третий фигурант

Ранее сообщалось, третий участник покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, которого СМИ называют Сергеем Федотовым, связан с другим отравлением ядом «Новичок» весной 2015 года.

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Кремль, РФ, Новичок, Bellingcat, Отравление в Солсбери.
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