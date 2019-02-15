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В шахтах Зимбабве вероятно погибло 38 человек

В шахтах Зимбабве вероятно погибло 38 человек
01:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Полиция Зимбабве считает, что 38 золотодобытчиков могли утонуть после того, как проливные дожди затопили две шахты.

В Зимбабве десятки золотодобытчиков в Зимбабве могли утонуть после того, как проливные дожди затопили две шахты, передет BBC.

Полиция заявила, что спасательные команды пытаются откачать воду, чтоб начать поиски тел и любых выживших на шахтах возле города Кадома. Согласно сообщениям, во вторник поздно вечером 38 человек ушли в подполье на две шахты - шахту "Серебряная луна" и "шахту сверчков".

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Позже проливной дождь разрушил стену плотины, вызвав наводнения. Полиция опасается, что выживших может и не быть. Сообщается, что это уже третья катастрофа на шахтах, поразившая континент за последние несколько дней.

Напоминаем, в Перу из-за ливней и оползней погибли по меньшей мере 5 человек, более 200 - пострадали. Об этом сообщает информационный портал Reliefweb.

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Шахта, Зимбабве, Спасатели, Погибли, Потоп, Тела, Полиция в поисках, Серебряная луна.
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