Министр иностранных дел Канады почтила память павших Героев Небесной Сотни

Новости мира: Христя Фриланд: Мы чтим жертвенность Небесной Сотни, погибших в Украине пять лет назад.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд почтила память павших Героев Небесной Сотни. Об этом она написала на своей странице в сети Twitter.

"Ныне мы чтим жертвенность Небесной Сотни, храбрых протестующих, погибших в борьбе за демократию в Украине пять лет назад", - отметила Фриланд.

Она добавила, что "Канада всегда будет стоять бок о бок с народом Украины". "Героям слава", - завершила Фриланд на украинском языке.

Напоминаем, Канада выделит более $13 миллионов на борьбу с террористической пропагандой и поддержание стабильности на Ближнем Востоке.