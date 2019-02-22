Джеймс Безан: Канада и Украина должны вместе бороться с РФ

Новости мира: Канада и Украина должны вместе стоять плечом к плечу против Путина, заявил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан.

Канадцы должны и в дальнейшем стоять плечом к плечу с Украиной против Путина. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан.

“Мы чтим память Небесной Сотни. Я был в Украине всего через несколько дней (после расстрелов на Майдане - ред.) в дыму и среди следов крови. Храбрость и жертвенность протестующих, которые поднялись против агрессора, заслуживают наивысшей похвалы. Мы должны и впредь стоять плечом к плечу с Украиной против Путина и его прихвостней”, - заявил Безан.

Он подчеркнул: “Наследие Небесной Сотни и всех, кто принимал участие в Революции Достоинства, продолжает жить”. “Slava Ukrayini, heroyam slava!”, - закончил депутат свое сообщение.