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Генсек ООН обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране

Генсек ООН обсудил с главой МИД Венесуэлы ситуацию в стране
05:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Антониу Гутерриш обговорил ситуацию в стране и регионе с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу местного времени обсудил с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой ситуацию в Венесуэле и в регионе. По сообщению информационной службы ООН, в ходе встречи генсек ООН обратился к властям Венесуэлы с призывом воздержаться от применения оружия в отношении участников манифестаций.

Кроме того, он заверил венесуэльского министра в том, что ООН продолжит действовать в соответствии с общечеловеческими принципами гуманности, нейтралитета, беспристрастности и независимости, работая с венесуэльскими учреждениями ради помощи людям, находящимся в нужде.

Гуманитарная помощь не пройдет: Венесуэла закрыла часть морской границы

Ранее в пятницу с границы поступили сообщения о том, что венесуэльская армия открыла огонь по индейцам-пемонам (коренное население этого района Южной Америки), которые попытались выйти на границу для встречи конвоев с гуманитарной помощью из Бразилии. Еще около десятка человек получили ранения, в том числе трое - серьезные.

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МИД, ООН, Венесуэла, Антониу Гутерриш, Хорхе Арреасой.
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