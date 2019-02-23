Президент Судана ввел чрезвычайное положение в стране

Новости мира: Президент Судана Омар Аль-Башир распустил центральное правительство и правительства штатов и ввел ЧП.

Президент Судана Омар Аль-Башир ввел чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Об этом он заявил в обращении к народу, которое транслировало национальное телевидение. Чрезвычайное положение введено на фоне массовых антиправительственных протестов, сообщает AFP.

Аль-Башир также распустил центральное правительство и правительства штатов. Как следствие, митинги, имевшие сначала имели экономические причины, переросли в политические с требованиями отставки действующего руководства страны.

Правозащитники утверждают, что со времени начала протестов 19 декабря и на сегодняшний день погибли по меньшей мере 60 человек, в то же время правительство говорит о 32 погибших, среди которых - двое правоохранителей.