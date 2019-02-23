Первые столкновения между армией и оппозицией Венесуэлы: Двое погибших

Новости мира: На границе Венесуэлы военные стреляли по демонстрантам, есть погибшие.

На границе Венесуэлы произошли столкновения между местной общиной и военными при попытке доставить в страну международную гуманитарную помощь.

Об этом сообщает CNN.

"Смертельное насилие вспыхнуло в венесуэльском городе возле границы с Бразилией за доставку помощи, в результате чего двое человек погибли и 17 ранены", - сообщили местные органы власти.

Противостояние между местной общиной и военными произошло в пятницу у венесуэльского города Гран-Сабана, заявил его мэр Эмилио Гонсалес.

Как отметил городской голова, военные открыли огонь по протестующим демонстрантам.

Мэр сообщил, что военные убили 34-летнюю женщину и ранили 17 других демонстрантов.

Член Национальной ассамблеи Америко Де Грация заявил, что два человека погибли.

Гонсалес сказал, что местные жители захватили 27 военных. В Министерстве обороны Венесуэлы отметили, что не имеют информации об этом.

Как сообщалось ранее, накануне США заявили об отправке в Венесуэлу сотен тонн гуманитарной помощи. Тем временем Николас Мадуро объявил, что считает этот шаг вторжением в страну и приказал военным и национальной гвардии заблокировать переходы через границы.