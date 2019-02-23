Столкновения на границе Венесуэлы: Белый дом сделал заявление

Новости мира: Белый дом осудил использование властями силы в Венесуэле.

США решительно осуждает применение силы венесуэльскими военными в отношении мирных граждан, протестующих против закрытия границы страны с Бразилией.

Об этом сообщает AFP.

"Соединенные Штаты решительно осуждают применение силы венесуэльскими военными против безоружных гражданских лиц и волонтеров на границе Венесуэлы с Бразилией", - говорится в заявлении Белого Дома.

Отмечается, что венесуэльские военные должны позволить ввезти гуманитарную помощь.

Как сообщалось, на границе Венесуэлы произошли столкновения между местной общиной и военными при попытке доставить в страну международную гуманитарную помощь. Напомним, накануне США заявили об отправке в Венесуэлу сотен тонн гуманитарной помощи. Между тем Николас Мадуро объявил, что считает этот шаг вторжением в страну и приказал военным и национальной гвардии заблокировать переходы через границы.