Три грузовика с гумпомощью для Венесуэлы сожжены при пересечении границы

Три грузовика с гуманитарной помощью из четырех, прибывших на границу с Венесуэлой в колумбийской Кукуте, сожгли на венесуэльской части международного моста имени Сантандера. Об этом сообщает газета El Nacional, информирует УНН.

По данным издания, в результате действий венесуэльской полиции при поджоге пострадали около 15 человек.

Video our WCK team captured of the Francisco de Paula Santander bridge between Colombia and #Venezuela. pic.twitter.com/WMAwJ03Nho

— WorldCentralKitchen (@WCKitchen) 23 февраля 2019 г.